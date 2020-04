Coronavirus Milano: protesta parrucchieri davanti al Pirellone. Foto

Coronavirus Milano: protesta dei barbieri davanti al Pirellone

Dopo i negozianti, anche i barbieri scendono in strada e decidono di far sentire la loro voce al mondo politico che, a loro dire, li avrebbe dimenticati. Con uno striscione appeso sotto il Grattacielo Pirelli parrucchieri e barieri - "guidati" da Jerry, parrucchiere di Rozzano - denunciano di essere stati traditi dalla politica "ingrata". Vogliono risposte sulla riapertura che non può essere rimandata oltre. Con tutte le misure di sicurezza che l'emergenza impone ma senza essere penalizzati ancora. A rischio c'è la sopravvivenza stessa di molte attività, chiuse da troppo tempo.