Milano, punto da una vespa mentre coltiva l'orto: muore un 60enne

Morto per la puntura di un insetto, probabilmente un'ape o una vespa: tragedia al Parco delle Cave di Milano nel pomeriggio di lunedì 20 giugno, quando ha perso la vita un ortista di 60 anni. L'uomo si è accasciato e un amico ha allertato i soccorsi. Due ambulanze e un elicottero sul posto per tentare di rianimare il 60enne, per il quale tuttavia non c'è più stato nulla da fare.