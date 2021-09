Milano, quando il vicesindaco di Sala gioiva per Luca Bernardo

Il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo, in un post sui social riprende un articolo di Libero in cui si ricorda quando nel 2018 esponenti della sinistra milanese il "commendatore" Bernardo. "E dire che c'erano tutti nel settembre del 2018 al Palazzo della Prefettura, intenti a spellarsi le mani per il pediatra del Fatebenefratelli che stava per essere nominato Commendatore", si legge nell'articolo di Libero a firma della giornalista Claudia Osmetti.

"C'era Luciana Lamorgese, allora prefetto meneghino e ora Ministro degli Interni. C'era Arianna Censi, vicesindaco della Città metropolitana, in quota Pd. Infine c'era Anna Scavuzzo, in rappresentaza di Palazzo Marino, la vice del sindaco Beppe Sala, centrosinistra, stretta attorno alla fascia tricolore, è quella che sorride di più", prosegue l'articolo facendo riferimento alla gallery di immagini scattate per l'occasione.

Luca Bernardo accompagna il post con la frase: "A volte dimenticano. Che cosa è cambiato?