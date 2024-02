Milano quarta città più inquinata al mondo: "Non fate sport all'aperto"

Allarme Smog a Milano: per il sito svizzero IQAir la metropoli lombarda e' attualmente tra le citta' piu' inquinate al mondo, preceduta solo da Dacca in Bangladesh, Lahore in Pakistan e Delhi in India. Dopo settimane con scarse precipitazioni, la qualita' dell'aria di Milano fa segnare il punteggio di 199 ed e' indicata con il colore rosso della categoria 'non salutare'.

Il sito svizzero: "Milano, tenete chiuse le finestre"

Il sito svizzero, che rileva la qualita' dell'aria basandosi sull'indice di qualita' dell'aria degli Usa (Us Aqi), indica che attualmente la concentrazione delle polveri piu' sottili sospese in aria (PM2.5) a Milano e' 29,7 volte il valore guida annuale della qualita' dell'aria indicato dall'Oms. Di qui la raccomandazione di IQAir di evitare l'esercizio fisico all'aperto, di chiudere le finestre in casa, di indossare una mascherina all'aperto e di utilizzare i purificatori d'aria. Ad aggravare lo Smog nella Pianura Padana ci sono le scarse precipitazioni e le temperature sopra le medie stagionali delle ultime settimane che hanno fatto ristagnare l'aria piu' fredda nelle pianure impedendo il rinnovamento atmosferico.