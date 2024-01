Milano: quartiere Isola nella Top 10 delle zone più cool al mondo

Milano si conferma sempre di più città dal respiro internazionale. Il magazine inglese Time Out aveva già riconosciuto tra i "quaranta quartieri più cool del mondo" la zona Isola, che ora vola all’ottavo posto (l’unica italiana). Necessari in media 6.300 euro a metro quadrato per vivere nel quartiere milanese tra i più trendy a livello globale.

Trasformazione all'insegna della riqualificazione

“L’Isola è un quartiere storico di Milano che nell’arco degli ultimi quindici anni si sta trasformando grazie alla rigenerazione della vicina area di Porta Nuova”, si legge nel rapporto di Abitare Co. “La trasformazione della zona ha spinto in alto i prezzi delle case e grazie alla riqualificazione post Expo della durata di più di sette anni, il quartiere oggi ospita arte di strada colorata e bilancia il nuovo con il vecchio, con un’architettura che spazia dagli eleganti edifici degli anni ’20 alle case di ringhiera ristrutturate”.

La Top 10 dei quartieri più cool a livello globale

Considerando tutti i quartieri presenti nella classica, dopo quelli più costosi di Sheung Wan a Hong Kong (33.000 euro a mq) e Tomigaya a Tokyo (11.500 euro a mq), seguono Havnen a Copenhagen (9.600 euro), West ad Amsterdam (7.900 euro), Smithfield a Dublino (6.800 euro), la milanese Isola (6.300 euro a mq), Brunswick East a Melbourne (5.900 euro), Mid-City a New Orleans (3.200 euro), Carabanchel a Madrid (2.600 euro) e il più economico Laureles a Medellin in Colombia.