Milano, quasi 4mila sentenze in 5 anni: 7 su 10 favorevoli al Comune

Sono state 3.933 le sentenze emesse nei confronti del Comune di Milano durante la prima amministrazione Sala, da giugno 2016 al 31 dicembre 2021, 3.518 sono state quelle avviate da privati. Il 68% del totale delle sentenze sono risultate totalmente favorevoli all’Amministrazione. È quanto emerso questo pomeriggio nel corso della commissione consiliare su tre delibere per debiti fuori bilancio per spese legali per provvedimenti giudiziali sfavorevoli al Comune.

Come ha fatto sapere il direttore dell’Avvocatura Antonello Mandarano, il 4% (171 sentenze) sono quelle parzialmente favorevoli, mentre le sfavorevoli sono il 28% (1.081). Nella larga maggioranza dei casi dunque, ha detto Mandarano, quelli del Comune sono stati “provvedimenti legittimi”, ricordando che “stiamo parlando solo dei provvedimenti che sono stati impugnati”. Nella maggior parte dei casi inoltre non è stato il Comune ad avviare la causa, ma risulta convenuto o resistente: le sentenze emesse su cause avviate dal Comune sono 415 su 3.933: 3.518 sono state avviate da privati.