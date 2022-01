Milano, raffiche di vento in arrivo: scatta l'allerta gialla



Dopo il freddo delle scorse settimane su Milano e parte della Lombardia da un paio di giorni è spuntato il sole. Ma ora a preoccupare è il forte vento. Raffiche previste nelle prossime ore, con punte anche di 70/80 chilometri orari. Le raffiche di vento si registreranno prima sui rilievi per poi spostarsi sui fondivalle e la Pianura. Potranno avere anche caratteristiche di foehn. Sulle Alpi e nei fondivalle le raffiche saranno tra i 70 e i 90 chilometri orari mentre oltre i duemila metri saranno oltre i cento chilometri orari e in Pianura tra i 70 e gli 80 chilometri orari.

Milano, raffiche di vento in arrivo: eco le massime

La previsione di forti raffiche di vento ha portato all’allerta gialla, secondo quanto riportato nel bollettino della Protezione civile Lombarda, anche se i meteorologi non escludono il possibile passaggio in arancione. Secondo le previsioni, infatti, nelle prossime ore sono attese raffiche con velocità massime tra i 70 ed i 90 km/h su Alpi, Prealpi e nei fondivalle più esposti (in particolare su Valchiavenna, Prealpi Occidentali e Valcamonica), mentre in quota oltre i 1.800-2.000 possibili raffiche di vento oltre i 100 km/h.