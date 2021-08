Milano: ragazzo 27enne annega nel laghetto del Parco Forlanini

Un ragazzo di 27 anni, di origine straniera, è annegato nelle acque del laghetto del parco Forlanini in via Salesina. L'evento, rende noto l'Areu l'azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti dopo le 11. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia di Stato, un'automedica e un'ambulanza, ma non si è potuto far altro che appurare il decesso del giovane. Il ragazzo stava fuggendo dai carabinieri. A ricostruire la dinamica dell'incidente sono gli stessi militari.

Alle ore 11 circa - riporta Adnkronos - a Settala, via delle Industrie Nord, un'auto di colore nero, con a bordo tre persone, non si è fermata all'alt di una pattuglia della stazione di Peschiera Borromeo. Ne è scaturito un inseguimento durato dieci minuti per circa 15 chilometri, terminato all'interno del parco Forlanini, in via Salesina, dove i tre, sorpresi dalla presenza di dissuasori che impedivano loro di proseguire la marcia, hanno abbandonato l'auto e si sono tuffati all'interno di un lago artificiale con l'intenzione di attraversarlo a nuoto e darsi alla fuga.

I militari, arrivati sul posto pochi minuti dopo, hanno trovato la macchina chiusa, hanno visto entrare nel lago i tre fuggitivi ma hanno poi notato che sulla riva opposta ne erano emersi solo due, mentre il terzo stava andando a fondo non riuscendo ad attraversare il lago. I carabinieri hanno immediatamente chiamato i soccorsi per tentare di salvare l'uomo mentre i due complici hanno fatto perdere le loro tracce. Alle 1230 i sommozzatori dei vigili del fuoco, impiegati su richiesta dei carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, hanno rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo, un 27enne di origine marocchina "pluripregiudicato e colpito da un ordine di espulsione dal territorio nazionale da eseguire". L'auto, sequestrata, risulta intestata a un 54enne residente a Crema intestatario di altri otto veicoli.