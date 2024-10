Milano: rapina 8 farmacie in 20 giorni indossando un paio di boxer in testa

La Polizia di Milano ha arrestato, su ordine del gip di Milano, un 28enne italiano ritenuto autore di otto rapine ai danni di altrettante farmacie nell'area sud di Milano. Le indagini della squadra investigativa del commissariato Lorenteggio si sono concentrate sugli episodi avvenuti tutti nell'arco di 20 giorni, a partire dal 13 settembre, in cui l'autore, sempre dotato di bottiglie di vetro rotte, coltelli e forbici, dopo aver minacciato i farmacisti, riusciva a farsi consegnare l'incasso. Come riportato da Repubblica, in alcune di queste occasioni il ladro nascondeva il suo volto utilizzando un paio di mutande, a mo' di scaldacollo.

I poliziotti, diretti dalla funzionaria Rosy Rubinaccio, hanno organizzato un servizio 'ad hoc' per cercare di bloccarlo in flagranza. Lo scorso 18 settembre, hanno individuato l'uomo mentre si aggirava in maniera disorientata e nervosa davanti a una farmacia sulla via delle Forze Armate e corrispondeva alla descrizione di un sospettato che, poco prima, aveva rapinato un analogo esercizio commerciale di via Bagarotti. Una volta identificato, il 28enne è stato perquisito e trovato in possesso di un grosso coltello. Nel controllo a casa, dove abita con i genitori, sono stati sequestrati capi d'abbigliamento simili a quelli ripresi dagli impianti di videosorveglianza delle farmacie depredate nei giorni precedenti. Dopo averlo indagato a piede libero, gli agenti hanno continuato a tenerlo d'occhio mentre, il 21 settembre, ha colpito di nuovo in via delle Forze Armate. Sabato, dopo aver raccolto tutti gli indizi, gli uomini del commissariato hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, arrestando il 28enne. La stessa sorte gli era toccata a febbraio del 2020, quando era finito in cella sempre per rapina. In quei blitz aveva usato bigliettini con scritto "sono armato" e aveva portato a termine i suoi raid senza mai dire una parola.