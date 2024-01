Milano: rapina a negozio Arcaplanet, oltre 5mila euro il bottino

Ieri due uomini hanno rapinato il negozio Arcaplanet in via Lorenteggio a Milano. I due hanno aspettato la chiusura dell'esercizio, dopo le 20, per poi entrare in azione minacciando i commessi con un oggetto contundente.

Il bottino di oltre 5mila euro

I rapinatori hanno portato via il fondo cassa del negozio di grande distribuzione di prodotti per animali: un bottino di oltre 5mila euro.