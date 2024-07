Milano: rapina e aggressione, due uomini in codice rosso

Due uomini di nazionalita' marocchina, uno di 29 anni, l'altro di eta' non nota, sarebbero stati aggrediti e poi rapinati da due cittadini egiziani all'altezza di un bar all'angolo tra piazzale Cacciatori delle Alpi e via Varesina, a Milano. Le due vittime sono state ritrovate all'alba di oggi dai Carabinieri e trasportate all'ospedale San Carlo e il secondo al Niguarda in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Gli aggressori, secondo la ricostruzione delle vittime, sarebbero poi scappati, facendo perdere le proprie tracce.