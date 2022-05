Milano, rapina al McDonald's in Centrale con un coccio di bottiglia

Rapina al McDonald's in Stazione Centrale di Milano: la Polizia è intervenuta giovedì 19 maggioin piazza Duca D'Aosta per arrestare un cittadino senegalese di 23 anni. Intorno alle 12:45, infatti, all'interno del McDonald's, il giovane si sarebbe avvicinato a una 51enne di nazionalita' svizzera che si trovava insieme al marito italiano di 50 anni, e le avrebbe strappato dalle mani una banconota da 10 euro. Quando il 50enne lo ha rincorso e raggiunto, l'arrestato lo ha minacciato con un coccio di bottiglia. A quel punto, quindi, e' intervenuta la polizia su chiamata della moglie e lo ha arrestato in flagranza

