Milano, rapina tassista e fugge con il suo taxi: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato, ieri, un 39enne milanese per la rapina compiuta ai danni di un tassista: l'uomo, salito a bordo di un taxi in piazza Udine, ha chiesto al conducente di essere trasportato fuori città e, giunto a Vimodrone, gli ha intimato di consegnare denaro e portafoglio costringendolo ad uscire dal taxi con il quale è scappato poi verso l'autostrada.

Il tassista ha chiamato subito il 112 e sono scattate le ricerche. Sfruttando il sistema di geolocalizzazione di cui sono dotati i taxi, poliziotti hanno intercettato la vettura sulla Tangenziale Ovest, direzione Bologna, all'altezza di Assago.

Gli agenti - riporta Mianews - hanno quindi bloccato l'automobile in sicurezza. Il 39enne, sottoposto ad etilometro, è risultato ubriaco con un tasso superiore a 1,50 g/l, tre volte il massimo consentito. Nelle tasche il rapinatore aveva ancora poche decine d'euro sottratte al tassista, mentre nel bagagliaio aveva tentato di occultare una borsa contenente gli effetti personali della vittima. Il 39enne, con numerosi precedenti a carico per reati contro il patrimonio, era già stato arrestato dalla Polizia Stradale di Milano Ovest nel 2010 per il furto di un escavatore.