Milano, rapinatore 12enne preso quarta volta in una settimana

Nuova fuga dalla comunità e nuova rapina per il dodicenne marocchino Momo (nome di fantasia, ndr). La quarta nell’ultima settimana, l’ottava nell’ultimo mese. I Carabinieri del compagnia Duomo, impegnati in servizi preventivi contro i reati predatori in zona, nel passare in piazza Duca D'Aosta hanno notato due giovani nordafricani che dopo essersi avvicinati ad un turista indiano di 36 anni lo hanno afferrato per una gamba, strappandogli dal collo la collana d'oro che indossava, del valore di 3mila euro. Ne è nata una colluttazione nel corso della quale la vittima è riuscita a rientrare in possesso del monile, mentre i rapinatori, due maggiorenni marocchini di 24 e 19 anni sono sono stati prontamente bloccati dai militari.

Milano, rapinatore 12enne preso quarta volta in una settimana

Nel corso della loro identificazione in piazza i carabinieri sono intervenuti per fermare altri due giovani che dopo aver strappato un orologio dal polso di un turista malesiano 39 anni. I ragazzi sono risultati essere un 18enne libanese e appunto Momo. Gli arrestati sono stati portati nella casa circondariale di Milano San Vittore. Momo, invece, è stato affidato per l’ennesima volta a un centro servizi minori non accompagnati di Milano.