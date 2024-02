Milano, rapine in zona Bicocca: 7 minori arrestati

Sette ragazzi minori tra 16 e 17 anni sono stati arrestati, su ordine del gip del Tribunale per i minorenni, con le accuse di aver commesso sette rapine pluriaggravate in zona Bicocca a Milano. Tutte realizzate nell'arco di pochi giorni, dal 27 novembre al primo dicembre 2023, derubando giovani tra i 16 e i 20 di cellulari utilizzando coltello e cocci di vetro. In una di queste una vittima ha riportato una profonda ferita alla fronte guaribile in 20 giorni.

Milano, i minori arrestati provengono da una comunità della zona

Dall'analisi dei sistemi di video-sorveglianza e dei profili social i poliziotti del commissariato Greco-Turro sono risaliti ai sette arrestati, quasi tutti ospiti della comunita' Casa Testi che ospita minori non accompagnati. Le misure cautelari sono state eseguite a Milano e Napoli con i giovani accompagnati all'ipm Cesare Beccaria e Nisida.