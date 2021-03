Milano, rapper paralizza il traffico per girare il suo videoclip. VIDEO

Milano, rapper paralizza il traffico per girare il suo videoclip

Un rapper emergente ha paralizzato il traffico nel pomeriggio di domenica in viale Missaglia a Milano per le riprese "clandestine" del suo nuovo videoclip. Le immagini di quanto accaduto a Gratosoglio, con un gruppo di ragazzi in sella ai propri motorini che impennano all'altezza di una rotonda, sono rimbalzate sulla pagina Instagram "Welcome to Favelas". E si vede la fila di automobili in attesa che le "riprese" finiscono. Secondo quanto riporta il portale "Prima di tutto Milano", il rapper sarebbe il 28enne Track Ivoire.