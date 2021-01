Milano: Rasia disponibile a candidarsi, "lo faccio per citta'"



"Io la disponibilita' l'ho data e la confermo ai partiti della coalizione, a patto che il progetto sia di tutti e non di un solo partito. A patto che qualsiasi cosa faremo la faremo insieme per Milano e per i milanesi": con queste parole Roberto Rasia dal Polo, manager direttore della comunicazione del gruppo Pellegrini, ha confermato su facebook la sua disponibilita' ad essere il candidato del centrodestra per le prossime elezioni comunali a Milano.



"Ho conosciuto molte persone, anche importanti, ultimamente", ha spiegato Rasia, "ho respirato un'unione nel centrodestra che non vedevo da un po' in politica. E' quello che vogliamo noi cittadini. Milano e' una tappa fondamentale, se vogliamo cambiare questo Paese in meglio, mantenendo cio' che di buono c'e' gia'". "La sfida e' difficile, ne siamo tutti coscienti. Il Sindaco uscente e' forte e da me stimato. Ma la sua amministrazione ha compiuto alcuni errori gravi negli ultimi due anni. Credo che Milano possa tornare a pensare in grande. Ora la palla e' passata ai leader dei partiti della coalizione. Sta a loro decidere chi affrontera' questa sfida". ì