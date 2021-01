Milano, Rasia: il mio nome è sul tavolo con altri. Decisione a breve



"La disponibilita'" a fare il candidato sindaco per il centrodestra a Milano "mi è stata chiesta dalla Lega e il mio è stato uno dei nomi messi, con gli alleati, sul tavolo. Quando c'era da stabilire chi fosse il piu' giusto candidato per il centrodestra è scoppiata la crisi in Regione Lombardia". Lo ha spiegato Roberto Rasia dal Polo, uno dei nomi in lizza per diventare candidato del centrodestra a Milano per sfidare il sindaco uscente Beppe Sala, intervistato alla trasmissione "True Show - Attenti a quei due" su TeleLombardia.



"Sì, con Salvini ci siamo parlati, la situazione si inserisce in un momento regionale e nazionale non facile, questo ha protratto un po' i tempi - ha aggiunto -. Io dico che sento nominare ormai le solite tre persone da diverse settimane, i cittadini davvero partecipano a questo dibattito chiedendo che venga presa un decisione, credo che non manchi tanto e ci stanno lavorando i leader, che parlano tra di loro. Ed e' bello che siano uniti in questo".



Tra i nomi emersi in queste ultime settimane sui giornali come possibili candidati del centrodestra c'e' anche quello dell'ex ministro, Maurizio Lupi, o di Maurizio Dallocchio, docente della Bocconi. "Indubbiamente c'e' tanta curiosita' e io ho cercato di centellinare la mia presenza perche' sottolineo che sono un libero cittadino e non sono il candidato, non si sa oggi chi sara', e' indubbio che il mio nome insieme a quello di altre persone, credo validissime, e' sui giornali da oltre 30 giorni - ha concluso -. Poi il primo gennaio ho dato la mia disponibilita' a una richiesta che mi e' stata fatta dicendo che sarebbe bellissimo essere tutti insieme per Milano".