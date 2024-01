Milano, recruiting grazie all'AI: HumaVerse si presenta il 7 febbraio

HumaVerse, la nuova realtà rivoluzionaria nel mondo della ricerca e selezione del personale per startup, scaleup e aziende dell’innovazione, sarà presentata allo Zelig di Milano il 7 febbraio alle ore 18:00. L’evento, cui seguirà un aperitivo informale, sarà un’occasione per fare networking tra i partecipanti e per fare conoscere tutti gli aspetti del progetto.

HumaVerse massimizza l’efficienza nel recruiting,

HumaVerse che indica la sua vocazione già nel nome, crasi fra Human e Universe, nasce grazie a Digital Magics, incubatore che supporta le startup del mondo digital e tech con servizi per il potenziamento e l’accelerazione del business. HumaVerse massimizza infatti l’efficienza nel recruiting, grazie a una tecnologia digitale che interviene nelle prime fasi di ricerca dei candidati, lasciando agli “umani” l’assessment e la valorizzazione del loro profilo. L’Intelligenza Artificiale viene impiegata nelle fasi di screening e mapping attraverso parametri che profilano i talenti e le competenze dei candidati, indirizzandoli verso posizioni che rispondano alle loro esigenze di cambiamento e che vadano incontro ai loro obiettivi personali e lavorativi.

HumaVerse: "Love is in the hire"

Dopo lo screening e il mapping, i consulenti di HumaVerse entrano in contatto diretto con i candidati della shortlist e, grazie alle loro capacità professionali “umane”, selezionano persone che hanno le competenze e le caratteristiche per integrarsi nelle aziende. “Love Is In The Hire”, è il claim che chiarisce subito l’empatia e la passione che i recruiter di HumaVerse mettono nel selezionare le persone. Un’iniziativa che capovolge l’approccio classico delle società di selezione e il loro modello di business, facendo emergere quanto l’AI sia in grado di trasformare radicalmente i processi ottimizzando la raccolta e l’analisi dei curricula senza sostituire la parte umana, ma valorizzando il talento, le capacità e le aspirazioni dei candidati.

HumaVerse si rivolge alle startup e alle scaleup

“Grazie alla nostra tecnologia liberiamo l’head hunter dai compiti più pesanti e dispendiosi in termini di tempo, cosicché lui possa dedicarsi alla fase di maggior valore, l’intervista al candidato e la sua conoscenza approfondita. L’AI addirittura invia il cv al recruiter più in linea col profilo. Il nostro talento è prenderci cura del tuo, diciamo ai nostri candidati.” Così afferma Marco Franco, Founder di questa startup che ha alle spalle una lunga esperienza in una multinazionale del recruiting tradizionale. HumaVerse si rivolge alle startup e alle scaleup, ma anche alle aziende già consolidate del mondo dell’innovazione digitale, che vogliono servirsi della metodologia agile delle suddette, utilizzando la vision strategica di Digital Magics, incubatore e acceleratore di startup di livello europeo, che punta a far convergere il talento delle persone con la tecnologia.

Innovazione avanzata nel campo della selezione dei manager

“L’idea di HumaVerse nasce dall’analisi di uno scenario che ci ha portato ad alcune considerazioni: ogni giorno, come Digital Magics, incontriamo decine di talenti, non tutti pronti per fareimpresa ma certamente di grande valore. Dall’altra parte, le scaleup, ma anche le startup e le aziende già consolidate e con un occhio al mondo dell’innovazione digitale, hanno bisogno di attingere a un bacino di competenze difficili da trovare sul mercato del lavoro “tradizionale”; con HumaVerse creiamo valore facendo “sistema” sia per i talenti che per le aziende.” Così commenta Edmondo Sparano, CDO di Digital Magics e Presidente di HumaVerse. Grazie alla forza ed all’esperienza di Digital Magics che “crea il futuro”, HumaVerse si fa portavoce di un’innovazione avanzata nel campo della selezione dei manager, ricercando figure che soddisfano tutte le esigenze del mondo digitale, dal Big Data Analyst, al Digital Director, dal Network Engineer fino al Web Designer.

Gay: "Preparati per affrontare uno scenario complesso"

Marco Gay, Presidente esecutivo di Digital Magics, aggiunge: “Per competere nell’ecosistema innovazione servono competenze¸ vogliamo essere preparati ad affrontare le transizioni che avverranno in uno scenario complesso come quello che stiamo vivendo e allo stesso tempo desideriamo lavorare per essere un player più attrattivo verso nuovi soggetti economici e verso i talenti. Come Digital Magics mettiamo da sempre il talento e la persona al centro, sia nella nostra squadra sia nelle startup che selezioniamo. Siamo orgogliosi oggi di dar vita a HumaVerse, che rispecchiando a pieno i nostri valori di etica, trasparenza e competenza ha l'obiettivo di creare un vero e proprio “talent magnet”, che sappia accogliere le persone, in base alle loro aspirazioni ma soprattutto alle loro passioni ed ambizioni per creare ambienti di lavoro soddisfacenti per il avoratore e per l'azienda.”

HumaVerse: presentazione il 7 febbraio allo Zelig di Milano

L’evento del 7 febbraio sarà l’occasione per conoscere meglio la tecnologia e le procedure di questa nuova realtà che rivoluziona l mondo del recruting, direttamente dal fondatore Marco Franco e dal Chief Digital Officer di Digital Magics Edmondo Sparano. L’evento sarà introdotto da Marco Gay, Presidente esecutivo di Digital Magics, Presidente Confindustria Piemonte e Presidente Anitec-Assinform (Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology).

La partecipazione all’evento, fino ad esaurimento posti, è su prenotazione al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-humaverse-meets-people-795153093307?aff=oddtdtcreator