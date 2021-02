Milano, Reinventing Cities: depositati i progetti per piazzale Loreto

"Reinventare Loreto, Bovisa e Crescenzago. Oggi un passo avanti per la Milano del futuro": così ieri l'assessore milanese Pierfrancesco Maran su Facebook ha annunciato che sono state consegnate le buste per i progetti di queste "tre aree fondamentali per il futuro della nostra città".

Fanno parte del concorso Reinventing Cities che ha l'obiettivo, spiega ancora Maran, "di selezionare lo sviluppatore di questi luoghi non in base all'offerta economica (ovviamente c'è una base d'asta) ma prioritariamente per la qualità dei progetti valutati secondo parametri ambientali e sociali fissati a livello internazionale. Così la competizione ha visto una prima fase per individuare i finalisti che per questi 3 siti dovevano presentare i progetti oggi, come avvenuto, mentre per Lambrate la scadenza è il prossimo mese e per Ex Macello e Palazzine Liberty a giugno per via del recente vincolo posto dai Beni Culturali"

Nelle prossime settimane le giurie esamineranno i progetti. Conclude Maran: "Ovviamente vi terremo informati sull'esito anche perché sono io per primo in grande attesa di sapere cosa ci propongono per Piazzale Loreto"