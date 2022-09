Milano, residui bellici in garage: un 34enne perde la mano

Un uomo di 34 ha perso una mano per l'esplosione di alcuni residui bellici custodi in garage su cui stava armeggiando. Il fatto e' successo poco dopo le 14 in via Gianluigi Banfi a Milano. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i Vigili del Fuoco. Il trentaquattrenne e' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Le indagini sull'episodio sono condotte dai carabinieri. A chiamare il 112 sono stati altri residenti che sono stati richiamati dalla deflagrazione.