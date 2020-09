Milano, Resta si sfila: "Io candidato? No, rettore sino al 2022"

Ferruccio Resta si sfila dall'ipotesi di candidarsi a sindaco di Milano. Parlando a margine dell'inaugurazione del nuovo Off campus Nolo, il rettore del Politecnico ha affermato che "io faccio il rettore del Politecnico. Sono molto soddisfatto e fino al 2022 faccio questo. Io continuero' a fare il rettore del Politecnico". "Credo che Milano sicuramente avra' dei candidati di grande livello" ha aggiunto, spiegando di aspettarsi che "il prossimo sindaco di Milano osi e guardi avanti e in alto. Le nuove generazioni ci chiedono questo, il momento storico ci chiede questo: di non limitare i nostri sogni".

Resta ha quindi dato un giudizio "assolutamente positivo" all'amministrazione di Palazzo Marino, specificando che "le istituzioni locali, sia regionali che comunali, sono state veramente un partner affidabile per il Politecnico in questi anni. Ogni volta che nasceva un'idea da parte del Politecnico, c'era sempre la possibilita' di proporla al sindaco, agli assessori o al presidente di Regione. Alcune ben si sposavano con le politiche della citta', altre meno, pero' c'era sempre l'ascolto e la serieta' del dire un si' o un no".