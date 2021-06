Milano, restyling del Bulgari Hotel: nuova suite di lusso

Bulgari Hotel Milano completamente ristrutturato, con le camere che sono passate da 58 a 61, di cui 13 suite. Un intervento a cura dell’architetto Flaviano Capriotti che ha portato alla realizzazione di una nuova suite da 210 mq interni e 194 esterni, situata all'ultimo piano dell'hotel. Due camere da letto, living room, terrazzo perimetrale e rooftop piantumato, con vista sullo skyline milanese, all’interno sono presenti librerie a moduli contenenti una rara collezione di libri di design e d’arte, nonché elementi di arredo su misura, mentre sulle pareti sono presenti le foto artistiche di Irene Kung che immortalano iconiche destinazioni milanesi. Fiore all’occhiello è il rooftop garden, ideale sia per il giorno che per la notte che comprende un’area relax arredata con chaise long e divani e una zona pranzo completamente immersa nel verde.

Come riporta Pambianco News, la suite su richiesta può essere allestita con uno specchio touch screen tramite il quale è possibile collegarsi in diretta con personal trainer per allenamenti personalizzati nella privacy della propria stanza, oppure usufruire di sessioni preregistrate di altri tipi di allenamenti tra cui yoga, pilates, stretching e meditazione.

Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione dell’hotel, è stato installato un sistema geotermico per migliorare l’impatto ambientale e la valenza ecologica dell’hotel. L’impianto utilizza le risorse di calore trattenute nel terreno per riscaldare o raffreddare i diversi ambienti dell’hotel e per creare acqua calda che in precedenza veniva fornita dalle caldaie. Utilizzando energia rinnovabile non inquinante, l’impianto geotermico permette una notevole riduzione del consumo complessivo di gas e delle emissioni.