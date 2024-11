Milano capitale delle due ruote: in Fiera Rho torna Eicma

Dal 5 al 10 novembre, Milano tornera' ad essere la capitale delle due ruote e la sede di Fiera Milano Rho diventera' il palcoscenico di Eicma, il piu' importante salone sportivo per l'industria e gli appassionati: 10 padiglioni, 770 espositori, piu' di 2100 marchi provenienti da 45 Paesi, oltre 330mila metri quadrati occupati nell'intero quartiere espositivo. Eicma sta per accendere i motori e, con un'edizione record per numero di aziende presenti, novita', anteprime, spettacoli e gare, e' pronta a compiere 110 anni. La sua fondazione risale al 1914.

"Quello delle due ruote e' un settore in forte espansione, che ha superato la crisi legata agli anni della pandemia e che ha ancora grandi potenzialita' di mercato. In Lombardia e in Italia, abbiamo case produttrici di assoluta eccellenza che tutto il mondo ci invidia - sottolinea il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani -. Sono realta' imprenditoriali da difendere e valorizzare perche' sono la forza e la spina dorsale di questo Paese, una certezza per quanto riguarda lo sviluppo e l'occupazione di cui il nostro Paese ha sempre bisogno".

Una manifestazione, la piu' longeva a livello mondiale, che ha saputo diventare, edizione dopo edizione - prima con cadenza biennale e poi annuale, sospesa solo durante la guerra e il covid - punto di riferimento per gli operatori del settore e una data da segnare sul calendario per gli amanti della moto, dello scooter e dell'e-bike. In scena, per 6 giorni, un'offerta espositiva ricchissima che aspira a superare il primato raggiunto lo scorso anno con 560mila presenze tra gli stand della fiera e 1,7 milioni di visualizzazioni sul sito.

Il 5 e 6 novembre saranno dedicati alla stampa e agli addetti ai lavori, poi da giovedi' sara' il momento dell'abbraccio col pubblico, che dentro e fuori i padiglioni, troveranno le novita' e i modelli presentati dai principali marchi mondiali, gli spettacoli, i piloti, le emozioni e l'intrattenimento. Ben 400 espositori in piu' rispetto al 2023. I padiglioni salgono da 8 a 10. Brillano i marchi storici, ritornano BMW e Harley Davidson, debutta il 26% degli espositori. Il 70% sono imprese internazionali. Ritorna anche quest'anno l'area dedicata al gaming e al mondo dei videogiochi motorsport, dove sara' possibile vivere l'esperienza in sella alla moto, grazie a simulatori e tecnologie di ultima generazione. Confermato lo spazio riservato alle start up del settore, che ospitera' anche le forze dell'ordine e le realta' istituzionali che concorrono alla promozione della sicurezza sulle due ruote.

Ritroveremo MotoLive: azione, adrenalina e spettacoli nell'area esterna accessibile ai visitatori gratuitamente. Ci saranno gare, competizioni con le piu' grandi leggende del motorsport, musica, show di Freestyle Motocross e Trial Acrobatico. Oltre un secolo di storia, che gli organizzatori hanno deciso di celebrare con una mostra iconica di moto storiche e moderne che si sono fatte notare e apprezzare per design e materiali impiegati. Un'esposizione nell'esposizione, a testimonianza dell'impronta lasciata da Eicma a partire dalla sua prima edizione, nel 1914, quando ancora la manifestazione si chiamava Salone del ciclo e motociclo e si teneva al Kursal Diana di Milano. Allora, era il primo passo verso una vera e propria fiera, oggi e' l'evento piu' importante al mondo, che fotografa il panorama motociclistico attuale, che evolve insieme alle imprese del settore, che racconta il nostro Paese e tutto il mondo attraverso il passato, il presente e il futuro delle due ruote.