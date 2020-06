Lusso e coraggio per la ripartenza. A Milano riapre le porte Palazzo Parigi



Torna la Milano che non si ferma e che non vuole aspettare troppo per rimettersi in gioco. E così anche Palazzo Parigi, uno degli hotel di punta di Milano, sinonimo di lusso e servizio a cinque stelle ha riaperto le sue porte. Certo non c'è ancora il via vai di manager internazionali, ricchi turisti asiatici e principi arabi, ma non manca la voglia di mettersi in gioco.



"Se Milano è una Ferrari rimasta in garage per mesi, per farla ripartire serve la benzina. E la benzina oggi è l’audacia di chi prova a riaccendere il motore". Parole dell'architetto Paola Giambelli, proprietaria del grand hotel, che il Corriere della Sera riporta per raccontare come questo hotel abbiamo riaperto prima di altri grandi nomi sparsi per il mondo, come il Ritz di Parigi in place Vendôme o il Four Seasons di Londra a Park Lane. Insomma, un buon auspicio.

"Ci vuole tanto coraggio per ripartire ora, gli altri alberghi sono indecisi ma bisogna dare un segnale, aprirsi alla città, anche cambiando qualcosa se necessario. Noi a differenza degli altri grandi gruppi internazionali del lusso abbiamo una gestione più agile e familiare, e anche i nostri clienti cercano questo tipo di approccio", ha sottolineato sempre Giambelli al Corsera.