Milano, riapre il Palazzo delle Stelline



Riapre i battenti lo storico Palazzo delle Stelline in corso Magenta a Milano, dopo il lungo lockdown e le ordinanze per le attività fieristiche e congressuali. L’unico evento che si è tenuto post lockdown è stato “I discorsi del coraggio”, ma in quel caso si trattatava di una manifestazione a porte chiuse.



Gli uffici della Fondazione Stelline che da tempo sono impegnati a definire i protocolli anti Covid e a preparare le sale per lo svolgimento delle attività congressuali, delle iniziative di formazione e artistiche con adeguate misure di sanificazione hanno oggi riaperto al pubblico e annunciano la ripresa a pieno ritmo delle attività. Riaperto anche l’Hotel delle Stelline e il bar interno, che aveva già ripreso in luglio con ingresso da Via De Togni.