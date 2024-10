Milano ricorda i Piccoli Martiri di Gorla: 80 anni dalla strage nella scuola elementare che ha segnato la città

Milano ha commemorato l'80esimo anniversario della strage dei piccoli martiri di Gorla, un tragico evento avvenuto il 20 ottobre 1944, quando un bombardamento alleato colpì la scuola elementare "Francesco Crispi", uccidendo 184 bambini. La cerimonia si è svolta al monumento dedicato, recentemente elevato a status nazionale dal Ministero della Cultura. Presenti alla commemorazione, tra gli altri, il sindaco Giuseppe Sala e la sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti, insieme a un ufficiale del Consolato americano, che ha deposto una corona di fiori. Sala ha dichiarato: “Rievocare questa tragedia è fondamentale per non dimenticare il dolore e affermare il nostro impegno per la pace”.

L’arcivescovo Delpini: “Ancora oggi si uccidono i bambini”

Durante la cerimonia, l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha richiamato l'attenzione sulla continua violenza che colpisce i bambini nel mondo attuale, mentre Frassinetti ha sottolineato l'importanza di non dimenticare mai il passato. Ha affermato: "Il bombardamento della scuola fu volontario e, per troppo tempo, questa strage è stata dimenticata. È nostro compito far sì che la memoria diventi uno strumento di riflessione e impegno." Il sindaco ha inoltre ringraziato il rappresentante americano, riconoscendo la necessità di un dialogo sincero sul passato.

Un invito alla memoria condivisa

Gianluca Comazzi, assessore ai Sistemi Verdi e al Territorio di Regione Lombardia, ha ricordato l'impegno del sindaco Antonio Greppi, che rinunciò a risorse economiche pur di mantenere la memoria del luogo. Ugo Zamboni, presidente del comitato dei familiari delle vittime, ha espresso gratitudine per coloro che hanno testimoniato la tragedia, assicurando che le loro storie continueranno a essere raccontate affinché la memoria di questo evento rimanga viva.

Verso un futuro di impegno e pace, senza dimenticare

Fratelli d'Italia ha proposto di istituire il 20 ottobre come "Giorno del Ricordo" per commemorare i piccoli martiri di Gorla e tutte le vittime di guerre. Tommaso Foti ha evidenziato come questo anniversario scorra nelle vene del partito e dell'intera comunità. La proposta di legge punta a garantire manifestazioni pubbliche e iniziative nelle scuole, affinché le nuove generazioni possano conoscere e riflettere su questa tragedia. “Dobbiamo fare in modo che il dolore si trasformi in speranza,” ha concluso Frassinetti, sottolineando che solo così potremo onorare la memoria di chi abbiamo perso e costruire un futuro migliore per i nostri giovani.