Milano ricorda la strage di piazzale Loreto

Milano ha avviato una commemorazione di due giorni per onorare i 15 Martiri di Piazzale Loreto, nell'80esimo anniversario di questo tragico evento. Oggi, 9 agosto, la vicesindaca Anna Scavuzzo, insieme al presidente del Comitato Permanente Antifascista e dell’ANPI di Milano, Primo Minelli, e ai familiari delle vittime, ha reso omaggio ai partigiani uccisi partendo dal carcere di San Vittore. Qui, all'alba del 10 agosto 1944, furono prelevati i 15 partigiani prima di essere condotti alla fucilazione. Presente alla cerimonia anche il direttore della Casa Circondariale “Francesco Di Cataldo”, Giacinto Siciliano. Successivamente, un omaggio floreale è stato deposto al Campo della Gloria del Cimitero Maggiore per onorare i partigiani e i deportati milanesi caduti durante la Resistenza.

Scavuzzo: "Insieme per non dimenticare"

La vicesindaca Scavuzzo ha sottolineato l'importanza di mantenere vivo il ricordo dei tragici eventi come parte della cultura civica e democratica di Milano. Ha ringraziato la direzione del carcere per aver facilitato la commemorazione, sottolineando l'importanza di affrontare la memoria non solo come celebrazione, ma come un'esperienza attiva di cittadinanza. Il prossimo anno, in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione, la città continuerà a promuovere valori democratici e di libertà in collaborazione con istituzioni, scuole, università e cittadini. Il 10 agosto, una cerimonia ufficiale presieduta dalla vicesindaca si terrà in Piazzale Loreto davanti alla stele dedicata ai 15 Martiri. In questa occasione, l'area verrà ufficialmente rinominata “Largo 15 Martiri di Piazzale Loreto” come deliberato dalla Giunta comunale su proposta dell’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi.