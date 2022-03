Milano, rifiuti ingombranti ed elettronici: raccolta straordinaria di Amsa

Milano, rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici: raccolta straordinaria di Amsa

Sei giornate di raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in tutti i Municipi di Milano: l’iniziativa ideata da Amsa per la pulizia e il decoro della città, offrendo servizi ancora più capillari. I cittadini avranno la possibilità di smaltire a pochi passi da casa, in modo corretto e gratuito, rifiuti voluminosi e RAEE conferendoli in un apposito mezzo Amsa. L’iniziativa parte venerdì 1° aprile da via Padova e piazza Tirana; il primo ciclo terminerà domenica 10 aprile con le postazioni pianificate in via Rombon e al mercato di Bonola.

Milano: cosa potrà essere conferito

Ogni cittadino potrà conferire mobili - armadi, tavoli, poltrone, divani, reti per letto, sedie, materassi, ecc. - fino a 8 pezzi (possibilmente già smontati), apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni e sorgenti luminose - fino ad un massimo di 10 oggetti -, e un grande elettrodomestico, ad esempio un frigorifero o una tv (per le quali non è possibile rilasciare certificazione per ecobonus).

I rifiuti ingombranti e i RAEE possono comunque essere sempre consegnati anche presso le cinque riciclerie cittadine, aperte dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19 e la domenica fino alle 15. Amsa inoltre fornisce la possibilità di ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio, previa prenotazione del servizio online sul sito www.amsa.it o attraverso l’app per smartphone e tablet PULIamo.

CALENDARIO DELLE GIORNATE DI RACCOLTA STRAORDINARIA

VENERDÌ 1° APRILE (dalle 15.00 alle 19.00): punti di raccolta presso l’Anagrafe di via Padova angolo via Cambini e in piazza Tirana;

SABATO 2 APRILE ( dalle 8.00 alle 12.00): punto di raccolta in piazza Alfieri;

DOMENICA 3 APRILE (dalle 8.00 alle 12.00): punti di raccolta presso parcheggio via Polesine angolo via Sile 18 e al parcheggio di via Valsesia (Baggio);

VENERDÌ 8 APRILE ( dalle 15.00 alle 19.00): punto di raccolta in via Marina fronte civico 10;

SABATO 9 APRILE ( dalle 8.00 alle 12.00): punto di raccolta presso il parcheggio di viale Tibaldi vicino al civico 41;

DOMENICA 10 APRILE (dalle 8.00 alle 12.00): punti di raccolta presso parcheggio mercato comunale di via Rombon e al parcheggio del mercato Bonola.

La raccolta straordinaria è dedicata alle utenze domestiche ed esclusivamente al ritiro di rifiuti ingombranti e RAEE (non è previsto il conferimento degli inerti)

