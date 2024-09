Milano, rigenerazione urbana: nuovo regolamento per la Commissione Paesaggio, focus su parità di genere

La Giunta di Milano ha approvato un nuovo regolamento per la Commissione comunale per il Paesaggio, puntando su trasparenza e parità di genere. Con l'obiettivo di dare concretezza al principio di equilibrio tra uomini e donne, il provvedimento introduce l'obbligo che almeno il 40% dei componenti appartenga al genere meno rappresentato. Inoltre, si rafforza il vincolo di trasparenza: oltre la metà dei membri della Commissione non potrà esercitare la professione di architetto o urbanista in città durante il mandato, che passa da tre a quattro anni.

Maggiore inclusività e rigore professionale nella nuova Commissione Paesaggio

La Commissione Paesaggio, che offre pareri tecnici su progetti di rilevanza paesaggistica, vedrà un incremento dei suoi membri da 11 a 15, selezionati tra esperti esterni con esperienza pluriennale. Le nomine saranno decise attraverso un avviso pubblico, mentre i municipi potranno partecipare alle sedute, contribuendo con valutazioni tecniche, economiche e sociali. Il nuovo regolamento, operativo dopo l'approvazione del Consiglio comunale, stabilirà i criteri per la nomina dei nuovi componenti, che entreranno in carica nel 2025.