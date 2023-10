Milano, rinasce l'area ex Trotto: investimento da 450 milioni di euro

Un investimento da 450 milioni di euro per i prossimi quattro anni, che interessa un'area di 130mila metri quadrati di proprietà del fondo Invictus gestito da Prelios SGR. Questi alcuni dei numeri relativi alla riqualificazione dell'area ex Trotto di Milano, a fianco allo stadio di San Siro e dismessa dal 2012. Un investimento effettuato da Hines per un progetto curato dallo studio Kohn Pedersen Fox Associates. Cosa sarà realizzato? Appartamenti anche in canone convenzionato per 3mila milanesi. E progetti di inclusione sociale per i giovani del quartiere San Siro.

Abbadessa (Hines): "Riusciremo a terminare l'intervento in 30 mesi"

I lavori partiranno nel 2024 " riusciremo a farlo credo in 30 mesi - ha spiegato Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines in Italia, nel corso della presentazione dello scorso 26 settembre -, quindi nel 2027 credo che l'intervento sarà tutto completato". L'investimento è di circa 450 milioni di euro nell'arco dei prossimi quattro anni e interessa un'area di 130.000 metri quadrati di proprietà del fondo Invictus - gestito da Prelios SGR - che sarà riaperta al quartiere grazie ad una rete di collegamenti pedonali e ciclabili e destinata per circa 50.000 metri quadrati alla realizzazione di un nuovo parco, progettato dallo studio internazionale Land, con 700 nuovi alberi, arbusti e spazi pubblici.

La porta di accesso del nuovo distretto sarà un mercato urbano di circa 3.600 metri quadrati che, in collaborazione con il Comune di Milano, promuoverà il reinserimento sociale a livello locale, per favorire la creazione di nuova occupazione nel quartiere. Ci saranno 700 nuove residenze arredate in affitto a canone convenzionato, destinate a senior, anziani over 65, e famiglie, e 600 residenze in vendita in regime di libero mercato. Per i cittadini senior è previsto un programma dedicato. Gli edifici vincolati storici delle ex scuderie e fienili rimarranno per ospitare servizi.

Ex Trotto Milano: sarà realizzato un parco ad anello che ricalca lo storico tracciato

Il progetto di recupero architettonico, curato dallo Studio Freyrie Flores Architettura, si integra con la realizzazione di un parco lineare ad anello lungo 1 chilometro, che ricalca lo storico tracciato della pista dell'Ex Trotto. I servizi educativi includono una struttura, collocata all'interno degli edifici storici vincolati degli ex fienili, la cui gestione è stata affidata all'associazione Portofranco, che proporrà un servizio di doposcuola gratuito, insieme ad attività di aggregazione e di ascolto. Si aggiungono un asilo nido per circa 60 bambini, con il 50% dei posti disponibili a canone convenzionato e una scuola d'infanzia pubblica comunale per 125 bambini. Ci saranno poi circa 4.200 metri quadrati alla creazione di nuovi impianti sportivi.