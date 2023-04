Milano, rissa al quartiere Gratosoglio: colpi di pistola e due contusi

Almeno due colpi di arma da fuoco sono stati esplosi durante una rissa scoppiata nella notte in via Costantino Baroni, al quartiere Gratosoglio di Milano. Alle 2.15 la centrale operativa della questura ha mandato cinque volanti. Sul posto, nel parcheggio tra i civici 228 e 238, sono trovati solo due uomini, un 47enne e un 25enne.

I due coinvolti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo rispettivamente con traumi compatibili con calci e pugni

Entrambi sono stati trasportati in codice giallo rispettivamente al Policlinico e l'istituto Humanitas di Rozzano con traumi compatibili con calci e pugni. Dalle prime testimonianze sembra che ad affrontarsi siano stati un gruppo di albanesi e uno di italiani, arrivati da Rozzano. Nella notte in nessuno ospedale della citta' sono stati segnalati feriti da arma da fuoco. Le indagini per ricostruire la dinamica sono affidate alla Squadra mobile.