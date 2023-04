Milano, rissa in Chinatown: cinese accoltella connazionale

Un cittadino cinese di 25 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano, dopo essere accoltellato in un ristorante di via Lomazzo.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che indaga sul caso

Un connazionale lo avrebbe colpito con un coltello a una mano e al torace. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che indaga sul caso.