Lunedì, 24 agosto 2020 - 10:47:00 Milano: rissa in via Padova, un uomo ferito con arma da taglio Le ferite sono fortunatamente superficiali e l'uomo non è in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto in via Padova all'angolo con via Angelo Mosso

Milano: rissa in via Padova a Milano, un uomo ferito con arma da taglio Un uomo e' rimasto ferito in modo non grave per le contusioni riportate durante una rissa scoppiata in via Padova, a Milano, intorno all'una della notte scorsa. Stando a quanto riferisce il 118, M.A.E.B., 43 anni, e' stato colpito da un'arma da taglio riportando ferite alla testa, al torace e alla schiena. E' stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli in codice giallo. Sul posto e' intervenuta la Polizia.