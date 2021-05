Milano, ristoratori in piazza: vogliamo date certe per la riapertura totale

I ristoratori scendono in piazza ancora una volta a Milano e sono una trentina quelli che hanno partecipato oggi alla protesta "Buttiamo i menu'', davanti alla sede della Regione Lombardia organizzata dall'Unione Cuochi lombardi per chiedere date certe per la riapertura completa della loro attivita'. Le restrizioni per il Covid oggi permettono infatti di operare solo ai ristoranti con spazi all'aperto e tenedo conto del coprifuoco delle ore 22. "Chiediamo a Regione Lombardia di aprire un tavolo tecnico per lavorare insieme, vogliamo proporre un 'protocollo per la ristorazione professionale protetta', un elenco di 10 buone pratiche per garantire agli ospiti la massima sicurezza, elaborato sulla base di esperienze di nostri colleghi all'estero", spiega Alberto Luca Somaschini, presidente dell'Unione Cuochi della Regione Lombardia, organizzazione che rappresenta circa 1.500 attivita', che complessivamente comprendono 8mila lavoratori.