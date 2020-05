Milano Ristorazione, dipendenti impiegabili anche in altri servizi

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Con voto unanime il Consiglio comunale ha approvato la delibera per la modifica dello statuto di Milano Ristorazione. La modifica sarà applicata all’art. 4 dello Statuto di Milano Ristorazione S.p.A. con inserimento, dopo il terzo paragrafo, dell'inciso: “La società potrà, altresì, erogare servizi strumentali alle attività svolte nelle sedi ed in aree comunali, quali, a titolo esemplificativo, l'accoglienza e la pulizia”. Milano Ristorazione, società del Comune, potrà quindi estendere la propria azione anche ad altri ambiti, attraverso il proprio personale che tornerà operativo e potrà fornire attività di ausilio e supporto all'Amministrazione comunale. Uno dei servizi su cui i dipendenti di Milano Ristorazione verranno a breve impiegati è l'accoglienza nelle sedi anagrafiche progressivamente in riapertura