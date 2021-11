Milano Ristorazione, festa per un pensionamento. Senza norme anticovid







Mentre si inaspriscono ovunque le norme anticovid e nel centro di Milano anche all'aperto è obbligatorio girare usando le mascherine, c'è chi festeggia al chiuso senza alcun rispetto per le regole stabilite per fronteggiare la pandemia.



Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano, infatti, alcuni lavoratori di Milano Ristorazione hanno festeggiato un pensionamento con balli e musica senza mascherine né distanziamento lo scorso 26 novembre fino alle ore 23:00, all'interno del polo di via Sammartini. Nel video, postato su Instagram, si vedono diverse persone, tra cui D. C. (direttore operativo), M. C. (capo area e festeggiato per il pensionamento), R. V. (che va a sostituire il collega pensionato), L. L. (responsabile struttura centro cucina Sammartini). Della serie: le regole non valgono per chi comanda.