Milano rivive i fasti del “Gala per adulti”

Domenica 12 marzo, quasi alle idi del mese, è in programma una serata meneghina, tra glamour anni 90 e premi per le più ammalianti Stelle del Cinema e dell'intrattenimento per adulti. Proprio nel capoluogo milanese, negli anni '70 nacque l'espressione “a luce rossa” e sono diversi anni che Milano è orfana della fiera di settore, lo storico Mi-Sex.

L'occasione è la serata di consegna dei premi di “Doppio Senso Night”

Ma Milano nel marzo del 2023 rivive per una sola notte i fasti del Gala per adulti: l'occasione è la serata di consegna dei premi di “Doppio Senso Night”, format tv sull'eros condotto dall'esperto di “adult” Massimo Bonera, che organizza la kermesse di domenica 12 marzo. L'evento si svolge nel cuore della movida di Corso Como a Milano: la location dei “DSN Awards 2023”, arricchita da red carpet e velvet rope per coccolare le più conturbanti Star per adulti d'Italia, è prevista in due templi della vita notturna di Milano, fin dagli anni 90: prima cena di gala al Loolapaloosa e poi il successivo party nella confinante discoteca Hollywood, a stretto gomito con le protagoniste e i protagonisti dell'intrattenimento a luce rossa.

Sul sito web allestito per il Gala di consegna delle premiazioni, è pubblicato il lungo elenco di nomi da celebrare, suddivisi in molteplici categorie, come è standard nell'inclusivo e colorato mondo dell'intrattenimento per adulti. Tra le molte “nominations”si leggono le attrici più note al pubblico italiano e all'onor delle cronache nazionali: da iconiche Stelle come Malena, Valentina Nappi, Martina Smeraldi e Priscilla Salerno, che ha confermato sui social la propria presenza all'evento, passando per le “content creators” della piattaforma digitale Onlyfans, fino alle tante protagoniste italiane dei set hard nell'Est Europa.

Presente anche l’attrice milanese Diana Zilli, star dei locali meneghini

Tra cui l'attrice milanese Diana Zilli che, intervistata recentemente dal giornalista Niccolò Fantini sul magazine MOW, ha ricordato la prima esperienza lavorativa da ragazza, proprio all'interno dei due famosi locali di Milano: "ho iniziato nel 1997 e noi ragazze ballavamo sui banconi, i barman facevano ondeggiare le luci, c'era un casino pazzesco, sempre. E poi ho lavorato anche all'Hollywood, proprio lì di fianco - ricorda nostalgica l'attrice meneghina per adulti - ai tempi andavo in motorino a lavorare la sera, ed era sempre pieno di gente, e passavano le macchine in Corso Como, ora non più." Il gala con la consegna dei premi “DNS Awards 2023” è in programma domenica 12 marzo, in Corso Como a Milano.