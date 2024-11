Milano: vende Rolex rubato al gioielliere-influencer Ruzza, denunciato

Nel cuore di Milano, un uomo di 59 anni, di nazionalità spagnola, è stato denunciato per aver venduto un Rolex rubato a Lorenzo Ruzza, gioielliere e influencer noto per la sua "Bottega del Tempo" in via Battisti. Il 4 novembre l’uomo aveva venduto il prezioso orologio a Ruzza per 1.400 euro. Dopo aver messo il Rolex in vendita sui social, Ruzza è stato contattato da un utente che ha dichiarato di riconoscere l'orologio come proprio e di aver già denunciato il furto ai carabinieri a metà ottobre. Il 59enne è tornato ieri nel negozio e, su segnalazione di Ruzza, è stato identificato e perquisito dalla polizia, che ha rinvenuto nella sua abitazione altri orologi, molti dei quali risultati falsi.

Ruzza sui social: “Attenzione sempre alta sugli orologi rubati”

Lorenzo Ruzza ha condiviso l’esperienza sui social, sottolineando l’importanza della vigilanza costante nel suo settore: "Questo lavoro non è per nulla semplice; non ci si può permettere di abbassare la guardia neanche per un momento,” ha scritto Ruzza in una storia su Instagram, ricordando che nella sua bottega “gli zanza non sono graditi.”