Milano, Sala: "10 miliardi di investimenti, spero in case a prezzi più bassi"

Sala: "Il tallone d'Achille di Milano è il prezzo delle abitazioni"

A Milano "ci sono 10 miliardi di investimenti già decisi. La cosa buona è che sono molto più in periferia e non in centro". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a margine dell'inaugurazione della nuova sede di Sisal. "L'auspicio" del sindaco "è che vadano verso abitazioni a prezzi più bassi, vero tallone d'Achille di questa città"

Il sindaco di Milano: "Il 40% di lavoratori in smart working? Non è una anomalia, la città va ripensata"

Sala ha parlato anche del futuro delle città e dello smart working in particolare: "La percentuale del 40% di lavoratori in smart working non è anomala, ma è chiaro che la città va ripensata secondo questo punto di vista”. “Noi, a questo scopo, stiamo ragionando dal trasporto pubblico all'offerta di tutto il sistema commerciale, cercando di capire quali saranno gli sviluppi”, ha continuato Sala, precisando che “di positivo c’è che le assunzioni continuano, come anche l’apertura di buone aziende”.

