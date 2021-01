Milano, Sala: 4 liste a mio sostegno, altre arriveranno



"Ci saranno almeno quattro liste a mio sostegno: Partito democratico, Milano Unita, per intenderci le forze a sinistra del Pd, Europa Verde e Beppe Sala sindaco, la mia lista personale". Lo annuncia in un video messaggio sui social il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che si ricandida alla guida della citta' alle prossime elzioni amministrative.



"Sono certo pero' - ha aggiunto - che la compagine non si fermera' qui, altre forze politiche hanno hanno ancora bisogno di tempo per capire con che formula partecipare, cioe' se con liste singole o in aggregazione, ma non ho il minimo dubbio che saranno con me".



"Ovviamente - aggiunge - il punto non e' avere quante piu' liste possibile, a mio avviso pero' il difficile momento storico suggerisce apertura piu' che chiusura, disponibilita' all'unione piuttosto che sottolineatura delle differenze, chiaramente nel rispetto di valori e programmi condivisi". Il sindaco ha creato il comitato elettorale, affidandone la presidenza a Maura Satta Flores, da lunedi' ci saranno degli uffici in un co-working. "Chiunque desideri partecipare alla mia campagna elettorale, con idee e voglia di impegnarsi - e' l'invito -, puo' scrivere all'indirizzo email comitato@beppesala.it. Il comitato elettorale governa la campagna fino fino alla presentazione delle liste dei candidati, il che avverra' 45 giorni prima delle elezioni".