Milano, Sala: al via lavori al Mercato Agroalimentare, sarà pronto a metà 2024

Mercato Agroalimentare di Milano, partono i lavori di riqualificazione

"È da più di vent’anni che a Milano se ne discute, ma ora si farà. Sono partiti, e avanzano con decisione, i lavori di riqualificazione del nuovo Mercato Agroalimentare di Milano, gestito da SoGeMi", lo annuncia sui social il sindaco di Milano.

"Entro metà 2024 sarà tutto pronto, ma ci saranno importanti passaggi intermedi. Da quest’estate sarà in funzione la piattaforma logistica alimentare, mentre a fine ottobre sarà pronta quella dell'ortofrutta; a marzo 2023 invece termineranno i lavori per il padiglione 1. Grazie a un investimento complessivo di 300 milioni di euro - il Comune contribuisce con 100 milioni - il nostro Mercato diventerà un vero e proprio hub agroalimentare all’avanguardia, sul modello esistente in altre grandi città europee", ha concluso Giuseppe Sala.