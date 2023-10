Milano, Sala attore per il trailer del nuovo album del Club Dogo. VIDEO

Milano, il sindaco Sala attore per il trailer del nuovo album del Club Dogo

Il sindaco di Milano Beppe Sala attore per il trailer che lancia il nuovo attesissimo album del Club Dogo. La storico gruppo rap milanese composto da Gué, Jake La Furia e Don Joe torna in grande stile a dieci anni di distanza dall'ultimo album. E la presentazione è cinematografica: il primo cittadino dialoga con l'attore Claudio Santamaria in una Milano notturna che sembra Gotham City.