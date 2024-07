Milano, Sala: "Casa, ora mi aspetto da Bardelli proposte su cosa fare"

Oggi primo giorno in consiglio comunale per il nuovo assessore all'urbanistica del Comune di Milano Guido Bardelli. A margine della seduta il sindaco di Milano Giuseppe Sala aggiorna sugli sviluppi del lavoro con l'assessore che ha preso il posto dell'europarlamentare Pd Pierfrancesco Maran. "Quello che abbiamo fatto e' incontrarci, a parte con il direttore generale, anche con due assessori che devono lavorare vicino a Bardelli sul tema della casa. Il primo e' Conte perche' ovviamente e' anche una questione di finanza. Il secondo e' Tancredi. Abbiamo fatto un briefing iniziale. Ora lasciamo qualche settimana a Bardelli per lavorare e vediamo se come spero mi porti una proposta su quello che si puo' fare", ha spiegato Sala.

Comune di Milano, per il Pd Nigris subentra a Barberis

Primo giorno in aula anche per un nuovo ingresso nel consiglio comunale tra le fila del Pd: dopo le dimissioni di Filippo Barberis, nominato capo gabinetto del sindaco Beppe Sala, entra a Palazzo Marino Elisabetta Nigris. Mentre la nuova capogruppo dei dem è Beatrice Uguccioni.

Chi è Elisabetta Nigris, nuovo consigliere comunale del Pd

Nigris è professore ordinario all'Università di Milano Bicocca, dove insegna “Progettazione didattica e valutazione”nel corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. Ha progettato e istituito Bicoccaconlescuole. Ha condotto le sue ricerche nel campo della formazione degli insegnanti, della Progettazione didattica, del rapporto tra Didattica e Didattiche disciplinari, dell'educazione alla cittadinanza.