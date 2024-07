Milano, Beatrice Uguccioni nuova capogruppo PD

Comune di Milano, Barberis saluta l'Aula dopo 13 anni

È Beatrice Uguccioni la nuova capogruppo del Pd al Comune di Milano, dove prende il posto di Filippo Barberis che nella seduta di oggi ha dato le sue dimissioni per andare a ricoprire il ruolo di capo di Gabinetto del sindaco Beppe Sala. Barberis durante gli interventi liberi ha salutato l'aula dopo 13 anni di lavoro, esprimendo la sua gratitudine. "Ringrazio sinceramente il sindaco per la fiducia che mi ha accordato e che è frutto di una lunga, leale e attenta collaborazione in questi anni di amministrazione milanese - ha detto -. Quest'aula è stata per me un luogo di formazione umana, politica e istituzionale".

Beatrice Uguccioni nuova capogruppo PD al Comune di Milano

"Rinnovo - ha spiegato invece la nuova capogruppo Beatrice Uguccioni - la stima e la fiducia verso il sindaco e la giunta, ribadendo che il nostro gruppo continuerà a sostenerne l'azione con lealtà e impegno. Ringrazio Filippo per il ruolo che ha svolto in questi anni, augurandogli buon lavoro nel suo nuovo ruolo, e la comunità del Partito Democratico". "Siamo a metà di questo secondo mandato e abbiamo di fronte sfide importanti che possono essere vinte, ne sono convinta, se sapremo lavorare in modo coeso, valorizzando le tante intelligenze e competenze che abbiamo a disposizione", ha concluso.