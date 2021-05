Milano, Sala: con cultura come perno di rinascita sarà guida per il Paese



"Milano sara' e continuera' a essere una guida per il nostro Paese". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2021 di "La Milanesiana". Ringraziando a nome di tutta la citta' l'organizzatrice del festival culturale, Elisabetta Sgarbi, Sala ha esortato: "Andiamo avanti. Facciamo della cultura un perno fondamentale per la rinascita e la rigenerazione della nostra citta', la voglia di ricominciare da capo. Tutti insieme troviamo la volonta' e la tensione positiva, come ieri quando abbiamo visto l'emozione che ci ha dato la riapertura della Scala. Tutto cio' e' quello che ci serve".



"Nessuno di noi ha la ricetta magica per cui se fa una cosa risolve tutto, ma la volonta' di tante persone e di tante istituzioni di costruire il bene di Milano fara' cambiare le sorti di questa citta' e la fara' tornare a quello che era, ovviamente con una pelle un po' diversa, ma una Milano che sara' e continuera' a essere una guida per il nostro Paese", ha concluso il sindaco.