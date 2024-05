Milano, Sala: con inchieste oneri urbanizzazione stanno scendendo moltissimo

Sala: con inchieste oneri urbanizzazione stanno scendendo moltissimo

"La situazione e' complessa ed e' inutile negarlo. Io non mi sento di commentare il singolo caso perche' bisogna capire e avere gli elementi, e' chiaro che pero' la situazione e' estremamente complessa e apre a scenari che non riusciamo ancora a definire. In tutto cio' e' abbastanza evidente che qualcuno puo' essere soddisfatto dalla cosa, qualcuno puo' vederla come una cosa positiva ma io certamente no, gli operatori immobiliari in parte stanno gia' decidendo che non si riesce ad investire a Milano. Questa non vuole essere una accusa ma una constatazione e lo stiamo gia' vedendo dagli oneri di urbanizzazione che stanno scendendo moltissimo". A dirlo e' stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'evento Innovation Days Lombardia presso Palazzo Giureconsulti organizzato dal Sole 24 ore commentando l'inchieste sull'urbanistica. In particolare, il sequestro dell'intera area di cantiere in via Lepontina avvenuta nel corso della giornata di ieri.

Milano, Sala: è un problema politico molto importante

"Non stiamo parlando in questi anni di una applicazione superficiale delle regole da parte nostra e degli uffici, ma di qualcosa che noi abbiamo voluto, cioe' di estrema consapevolezza. Non stiamo parlando di interessi personali da parte di nessuno", ha sottolineato. "Stiamo parlando di una interpretazione di quello che sono le regole e di quello che e' il bene di Milano: io continuo a essere convinto che noi abbiamo fatto quello che ritenevamo giusto. Al di la' del singolo caso e' chiaro che questo apre un problema politico molto importante, perche' se cosi' non fosse e' chiaro che si mette in discussione la nostra azione - ha concluso - anche politica".