Milano, Sala: continuerò a fare il sindaco, nessuna deviazione

"Andrò avanti in ogni caso a fare il sindaco di Milano. E' il mio dovere, non ci possono essere deviazioni in questa fase rispetto al mio percorso". Lo ribadisce il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando dell'incontro con il ministro degli esteri Luigi di Maio a margine di una cerimonia per l'assunzione di nuovi vigili urbani: "Se incontro un ministro è chiaro che in primis ho in testa i bisogni di Milano. Il tribunale dei brevetti per me e' fondamentale anche perche' sento che si puo' essere abbastanza vicini a una decisione, spero favorevole per Milano".

Milano, Sala: non c'è ad oggi un progetto per partire

"Credo che lo stesso Di Maio stia costruendo quello di cui c'è bisogno, questa è la fase in cui tanti si parlano, io con lui parlo ma non c'e' ad oggi un progetto per partire - ha aggiunto Sala -. Se c'e' da sottoscrivere da qualche parte che non mi candidero' a nulla, lo sottoscrivo, perche' cosi' sarà". E po il ministro degli Esteri Luigi Di Maio "e' una persona con cui mi confronto, apprezzo la sua voglia in questo momento di dare un contributo per la tenuta di un governo che purtroppo e' un po' traballante ma che e' obbligato ad andare avanti", ha sottolineato il sindaco di Milano. "In questo momento, anche con le difficolta' che sta vivendo Boris Johnson, il premier Draghi insieme a Macron puo' costituire un asse importante di tenuta per l'Europa - ha aggiunto -. Quindi bisogna andare avanti e Di Maio da questo punto di vista sta facendo la sua parte".