Milano, Sala costituisce Comitato Antimafia e per la Legalità

Milano, Comitato Antimafia e per la Legalità: ecco chi sono i componenti

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha costituito, con appositi decreti, il Comitato Antimafia e il Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l’Efficienza amministrativa, composti rispettivamente da cinque e quattro componenti che resteranno in carica fino alla fine del mandato, collaborando a titolo gratuito.

Comitato Antimafia

Nando Dalla Chiesa, presidente. Professore titolare degli insegnamenti di Sociologia della Criminalità Organizzata, Sociologia e Metodi di Educazione alla Legalità, Geopolitica e Criminalità Organizzata presso l’Università degli Studi di Milano, Delegato dal Rettore dell’Ateneo per l’area degli studi sulla criminalità organizzata e sull’educazione a una cultura antimafia, Docente al Dottorato di ricerca in Studi sulla Criminalità Organizzata, Direttore del CROSS – Osservatorio sulla Criminalità Organizzata e della Summer School on Organized Crime, nonché della Cathedra “Falcone - Borsellino” di Città del Messico, incaricato di seminari e lezioni in master e scuole superiori presso Università italiane e straniere, Coordinatore e Direttore di ricerche sulla criminalità organizzata. Già Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico Antimafia e per l’Educazione alla legalità di Regione Lombardia, Parlamentare per tre legislature, Sottosegretario all’Università e alla Ricerca, Consigliere comunale a Milano, nonché Presidente e Coordinatore del “Comitato per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di tipo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio milanese anche in funzione della manifestazione EXPO 2015” dal 2011 al 2016.

David Gentili. Counselor e Docente di diritto, educazione civica ed etica in istituti e centri professionali di Milano, formatore per l’Associazione Valeria che promuove percorsi di educazione alla legalità rivolti ai minori e a coloro che se ne occupano professionalmente. Già consulente esperto di politiche giovanili, educatore e mediatore sociale, penale e familiare, Consigliere comunale a Milano dal 2008 al 2021, ha ricoperto la carica di Presidente della Commissione Antimafia del Comune di Milano dal 2012 al 2021.

Eleonora Montani. Avvocato e Docente di Diritto Penale e di Gender Law and Women’s Rights all’Università Commerciale Luigi Bocconi dove è stata anche Research Fellow in Criminal Law dal 2005 al 2015, Presidente e membro di Organismi di Vigilanza, Componente del Tavolo Tecnico di Educazione alla legalità dello USRLo, Rappresentate Bocconi all’ANAC per il progetto “Educare alla legalità e alla deterrenza, al controllo e al contrasto dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata”, autrice di numerose pubblicazioni in materia penale e di criminalità organizzata. È stata Esperto criminologo al Tribunale di Sorveglianza di Milano, ha partecipato a progetti e gruppi di ricerca sulla criminalità organizzata, ha collaborato con Studi legali in ambito penalistico, commerciale e societario.

Ciro Dovizio. Docente a contratto di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Milano, Docente di Storia e Filosofia presso un Liceo della provincia di Milano, Membro del Comitato di redazione della “Rivista di Studi e ricerche sulla criminalità organizzata” dell’Università degli Studi di Milano e della redazione milanese di “Historia Magistra, rivista di storia critica”. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Studi sulla criminalità organizzata, ha partecipato a varie edizioni della Summer School on Organized Crime dell’Università degli Studi di Milano ed all’Università itinerante, autore di monografie e articoli sulla mafia, Curatore scientifico della mostra “900 criminale. Mafia, camorra, ‘ndrangheta” realizzata nel 2015 da Laboratorio Lapsus.

Laura Ninni. Avvocato presso Studio legale in Milano specializzato in diritto penale ambientale, societario, del mercato finanziario e fallimentare, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dal 2019 Docente di diritto penale presso la Scuola Legale Viggiani, dal 2017 collaborazione presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, per le cattedre di “Diritto penale” e “Strategie di contrasto alla criminalità organizzata”. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Studi sulla criminalità organizzata. Autrice di articoli su riviste scientifiche in materia penale e di criminalità organizzata.

Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l’Efficienza amministrativa

Gherardo Colombo. Già Magistrato del Tribunale di Milano e Giudice presso la Corte di Cassazione, Componente della Commissione ministeriale per la riforma del codice di procedura penale che si occupava della disciplina dei processi in tema di crimine organizzato, Consulente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul terrorismo e le stragi in Italia e successivamente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla mafia, autore di numerosi articoli e testi di carattere tecnico-giuridico, nonché Presidente e Coordinatore del precedente Comitato.

Mauro Renna. Avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori e Professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Componente del Comitato Scientifico e Direttivo dell’Osservatorio sulla regolazione amministrativa dell’Istituto di Economia dell’impresa e del lavoro - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e del Comitato scientifico dell’Osservatorio sui contratti pubblici e la sostenibilità – Università ”Luigi Bocconi” di Milano, autore di numerose pubblicazioni nell’ambito del diritto amministrativo. Dal 2013 Direttore del Centro di ricerche giuridico-istituzionale sui diritti civili e sociali (Cerdis) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e componente del precedente Comitato.

Laura De Carlo. Consulente legale in ambito sociale per Comuni, Fondazioni Associazioni, Docente in materia di tutela dei minori stranieri non accompagnati, normativa sull’immigrazione, privacy per Università, Enti pubblici, Ordini professionali, Enti del terzo settore, Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Avvocati per niente”. Già cultore della materia per l’insegnamento di “Fondamenti del diritto minorile e responsabilità della funzione educativa” della Facoltà di Scienze della Formazione – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ilaria Ramoni. Avvocato cassazionista del Foro di Milano, svolge la propria attività nel settore del diritto penale e del diritto penale d’impresa, Amministratore Giudiziario di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Coadiutore dell’ANBSC, Membro del Centro di Azione Giuridica di Legambiente Lombardia onlus come avvocato esperto di diritto ambientale, autrice di saggi e articoli scientifici. Già Referente per la città Metropolitana di Milano dell’Associazione “Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, nonché tra i fondatori dell’Ufficio legale nazionale.