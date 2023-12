Milano: Sala, da 15 anni lavoro per citta', ancora entusiasta

Milano, Sala: sono 15 anni che lavoro per la città

"Stavo facendo i conti poco fa e a gennaio sono 15 anni che lavoro per Milano: da gennaio del 2009, un anno e mezzo direttore generale, poi Expo, una vita. L'entusiasmo non l'ho perso anche se qualcuno lo insinua ogni tanto. Non ho perso la volonta' e anzi sono conscio di quanto oggi sia difficile veramente ogni tipo di lavoro e di quanto sia difficile fare politica e fare il sindaco". Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, durante il saluto di Natale con la stampa a Palazzo Marino, escludendo poi di voler tornare a fare il manager e di voler invece restare in politica.

Sala: fra poco le candidature per il prossimo sindaco, ci vuole coraggio

"Tra poco inizieremo a raccogliere le candidature per il dopo Sala, ci vuole anche una bella dose di coraggio e lo dico a chi si candidera' al mio posto perche' i tempi non sono facili. Andiamo verso un altro anno in cui fare previsioni su quanto sara' difficile o meno" non sara' facile, per Sala, che ha ricordato che in questi giorni "abbiamo in corso l'approvazione del bilancio e ho chiesto con grande determinazione di provare ad approvare il bilancio prima di Natale, non sara' semplice ma credo si possa fare per evitare l'esercizio provvisorio e partire con rapidita'". "Ci sono problemi su cui stiamo lavorando - ha aggiunto infine - che sono il riflesso del momento storico, come stiamo cercando di recuperare risorse per rinvigorire lo sforzo sul welfare con 15 milioni in piu' circa, ma abbiamo anche un anno di impegno per le Olimpiadi, non solo lavori ma anche preparazione della citta'".

Milano: Sala, importante che Meloni venga, spero entro febbraio

"La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha detto che verra' a Milano tra gennaio e febbraio. Non voglio tirarla per la giacca ma e' importante che venga". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dei saluti di Natale con la stampa a Palazzo Marino. "Il mio atteggiamento nei confronti del governo e' collaborativo ed evito le polemiche al minimo, spero venga entro fine febbraio davvero. Stamattina alla Uil hanno evidenziato che l'Italia e' maglia nera nella perdita di potere dei salari reali e se c'e' un laboratorio da cui partire e' Milano. Il costo dell'abitare sappiamo che non si risolve subito. Poi serve mettere piu' soldi in tasca a chi deve affittare casa. Alla Uil pensavamo che occorre tornare ad accordi territoriali o di secondo livello".